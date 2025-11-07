4 Er liegt eigentlich schon bereit für seinen großen Auftritt – doch dann kann der Weihnachtsbaum auf dem Schlossplatz nicht wie geplant aufgestellt werden. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Der Weihnachtsbaum auf dem Stuttgarter Schlossplatz sollte eigentlich am Freitag aufgestellt werden, doch nun muss er wieder weg. Das sind die Hintergründe.











Link kopiert

Der Weihnachtsbaum auf dem Stuttgarter Schlossplatz muss in diesem Jahr ein paar Tage länger auf seinen großen Auftritt warten. Eigentlich sollte die Tanne am Freitagmorgen aufgestellt werden – doch wegen der „Langen Einkaufsnacht“ am Samstag wird der Plan verschoben.

Dafür wird der Königsbau feierlich illuminiert, die Lichtershow würde jedoch durch den Baum verdeckt. Zudem fehlt laut der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart eine spezielle Genehmigung für den Aufbau am Freitag.

Die Tanne, die wie jedes Jahr Anfang November aufgestellt werden sollte, wurde daher zunächst wieder zusammengeschnürt. Nach aktuellen Informationen ist eine Zwischenlagerung auf dem Ehrenhof am Finanzministerium vorgesehen. Am Montagmorgen soll sie zurück auf die Königstraße gebracht, aufgestellt und im Laufe des Tages geschmückt werden.