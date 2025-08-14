Posse in Stuttgart: Schiff sinkt im Neckar: bleibt Fridas Pier auf der Rechnung sitzen?
Am Haken: wer bezahlt am Schluss die Bergung des gesunkenen Segelboots? Foto: Privat

Ein beschlagnahmtes Segelboot sinkt im Neckar – und bringt nun das Land vor Gericht. Die Frage: Wer steht für die teure Bergung gerade? Eine bekannte Veranstaltungslocation wehrt sich.

﻿Es ist ein ruhiger Tag im November 2021 als das gut neun Meter lange Segelboot in aller Stille im Neckar versinkt. Es kommt niemand zu Schaden. Zumindest niemand an Bord des Schiffes. Das liegt auch daran, dass niemand das Wassergefährt betreten darf. Denn das Schiff ist zu diesem Zeitpunkt von einer Gerichtsvollzieherin beschlagnahmt.

