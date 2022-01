1 Schild in einer Stuttgarter Bäckerei Foto: Andrea Schmitz

Es geschieht mehr Gutes, als man oft denkt. Auch in Stuttgart. Man muss es nur wahrnehmen wollen, meint Lokalchef Jan Sellner.















Stuttgart - Zeitung, der Journalismus, hat immer auch eine emotionale Seite. Diese Seite ist jetzt gerade wieder deutlich hervorgetreten, als der Brief eines Pfarrers in der Redaktion einging. Darin wies Ludwig-Frank Mattes von der katholischen Gesamtkirchengemeinde SE Stuttgarter Madonna auf eine Leserin hin, die vor wenigen Tagen in ihrem 100. Lebensjahr verstorben ist. 70 Jahre lang hat sie ein Zeitungsabonnement bezogen. Die Dame, so berichtete der Pfarrer, habe „ihre Zeitung“ unter einem besonderen Blickwinkel gelesen: Sie suchte gezielt nach positiven Dingen. „Immer wenn ich sie besuchte, erzählte sie mir, was sie Dankenswertes aus der Zeitung bezogen hat.“