1 Als Dirigent des Köngener Posaunenchors versteht es Walter Hasart, seine Bläserinnen und Bläser zu motivieren. Foto: Ines Rudel

Seit 30 Jahren leitet und inspiriert Walter Hasart seinen Posaunenchor in Köngen. Der 61-Jährige belebt das kulturelle Leben in der Gemeinde mit vielen Aktivitäten.















Link kopiert

In Zeiten der Lockdowns ließen sich Walter Hasart und seine Frau Beate nicht unterkriegen. Das Ehepaar spielte jeden Abend im Köngener Ortskern Posaune. „Damit haben wir die Nachbarschaft erfreut“, erinnert sich der 61-Jährige an die schweren Zeiten in der Corona-Pandemie. Seit dreißig Jahren leitet der Förderschulpädagoge den Chor, der zurzeit 70 aktive Bläserinnen und Bläser hat. Junge und ältere Menschen mit der Chorliteratur vertraut zu machen, das reizt den Köngener. Nun feiert der Chor sein 80-jähriges Bestehen am Samstag, 15. Oktober, ab 19.30 Uhr mit einem festlichen Konzert in der Peter- und Paulskirche.