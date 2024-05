1 Dieses Bild wollte Gina Rinehart verhindern. Foto: IMAGO/AAP/IMAGO/LUKAS COCH

Eine Milliardärin in Australien fand sich auf einem Porträt im Museum nicht hübsch genug. Doch ihr Versuch, es aus der Ausstellung zu verbannen, wird zum Bumerang.











Link kopiert

Gina Rinehart (70), australische Milliardärin und bekannte Figur in der Bergbauindustrie wollte ein in ihren Augen wenig schmeichelhaftes Porträt, das ein indigener Künstler von ihr gemalt hatte, aus der Ausstellung in der National Gallery of Australia verbannen lassen.