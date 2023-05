1 Der Schauspieler Ulf Deutscher sagt Esslingen Lebewohl. Foto: Roberto Bulgrin

Nach 19 Jahren an der Esslinger Landesbühne sagt der 54-jährige Ulf Deutscher Adieu. Zum Abschied gibt es einen musikalischen Abend mit Texten von Joachim Ringelnatz.















Als widerspenstiger Sänger und Songwriter Bob Dylan hat Ulf Deutscher das Publikum der Esslinger Landesbühne mitgerissen. Die Ikone der amerikanischen Protestbewegung in den 1960er Jahren reizte den musikalischen Schauspieler. Er sei selbst ein sehr politischer Mensch, sagt der Künstler, der in Greifswald in der damaligen DDR aufgewachsen ist. Mit seiner Kabarettgruppe an der Schule schlitterte der Jugendliche damals an der Zensur entlang. In der berühmten Berliner Schauspielschule Ernst Busch drohte gar der Schulverweis, weil er die Staatspropaganda nicht mitmachte. „Aber das war kurz vor der Wende im Jahr 1989.“