Porträt eines Esslinger Unternehmens: Wie ein Imker seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat

1 Bernd Spanbalch an seiner Wabenmaschine, dem Herzstück seines Unternehmens: Hier werden aus eingeschmolzenem Wachs neue Mittelwände für Bienenstöcke produziert. Foto: /Robin Rudel

Der Esslinger Bernd Spanbalch ist nicht nur leidenschaftlicher Imker, sondern auch Geschäftsmann: Er bietet Dienstleistungen rund um die Honigproduktion, vertreibt Imkereibedarf und Bienenprodukte und vermietet sogar Bienenvölker.











Eigentlich kommt Bernd Spanbalch aus einer ganz anderen Branche. Bis vor einigen Jahren hatte er mit Bienen nicht viel am Hut. Doch dann entdeckte er die Imkerei für sich und war bald so fasziniert davon, dass er seinen Job als Hochbautechniker an den Nagel hängte und sich ganz seinen Bienenvölkern widmete – und seinem neu eröffneten Geschäft für Imkereibedarf. Das war vor etwa zehn Jahren. Inzwischen ist Spanbalch in seinem neuen Metier nicht nur Produzent und Händler, sondern auch Dienstleister, Berater und Sachverständiger.