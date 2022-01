1 Der Oboist Roland Schick hat seine musikalischen Standbeine immer neben dem Hauptberuf gepflegt. Foto: /Rainer Kellmayer

Mehr als ein Jahrzehnt hat Roland Schick die Oboenklasse an der Musikschule in Denkendorf geleitet. Daneben spielt der Professor in vielen Orchestern.















Denkendorf - Roland Schick ist ein Oboist aus Leidenschaft. „Die Musik ist zu einem wichtigen Teil meines Lebens geworden“, sagt der Denkendorfer, der mehr als ein Jahrzehnt an der Musikschule der Fildergemeinde die Oboenklasse leitete. Früher hat er, neben Lehraufträgen an der Pädagogischen Hochschule in Reutlingen und an der ehemaligen Hochschule für Kirchenmusik in Esslingen, Privatunterricht erteilt. Die musikpädagogische Arbeit trug reiche Früchte.