1 In seiner Heimatstadt Esslingen hat sich Philipp Gras künstlerisch entwickelt. Foto: Roberto Bulgrin

Sein Musical „Jugend ohne Gott“ wurde jetzt uraufgeführt. Der Esslinger Komponist Philipp Gras ist auch musikalischer Leiter des Musicals „Hamilton“ in Hamburg.















Ein riesiger Fisch mit blauen und grünen Schuppen schwebt über die Bühne. Das hatte für den Dramatiker Ödön von Horváth in seinem Stück „Jugend ohne Gott“ besondere Bedeutung. Das „Zeitalter Fisch“ brachte für ihn eine junge Generation von Mitläufern und Meinungslosen hervor. So, wie er sie im Jahr 1937 im Nationalsozialismus erlebt hat, als das Stück erschien. „Der Stoff ist für mich aktueller denn je“, findet der 33-jährige Komponist Philipp Gras. In Zeiten, da die AfD in der deutschen Gesellschaft wieder erstarke und da Donald Trump in den USA seine populistischen Hetzkampagnen verfolge, „trifft der Text den Nerv der Zeit“. Für das Theater Pforzheim hat er deshalb ein Musical aus dem Drama gemacht.