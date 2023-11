Porträt: Blues Brothers am Esslinger Theater: Packende Choreografie statt wilder Action

1 In der Rolle der legendären Blues Brothers leben Martin Theuer (vorne) und Markus Michalik an der Esslinger Landesbühne ihre vielseitigen Talente aus. Foto: Patrick Pfeiffer

Traumrollen sind die „Blues Brothers“ für die Esslinger Schauspieler Markus Michalik und Martin Theuer. In der Erfolgsinszenierung der Landesbühne fiern sie die Mundart.











Link kopiert

Ihr Bluesmobil ist ein orangefarbenes Moped. Am Gepäckträger weht ein Fuchsschwanz im Wind. Damit holt Elmar Eisele alias Elwood Blues seinen Bruder Hans alias Elwood Blues aus dem Gefängnis ab. Martin Theuer und Markus Michalik spielen die Hauptrollen in der schwäbischen Fassung des Filmhits „The Blues Brothers“ aus dem Jahr 1980. Der Untertitel des Bühnentexts, den der Regisseur Andreas Kloos für die Esslinger Landesbühne geschrieben hat, lautet „Ein Roadtrip Through The Länd“.