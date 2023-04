Porsche führt Rennserie an Warum Pascal Wehrlein in der Formel E wieder aufblüht

Sein Weg führte einst schnurgerade in die Formel 1. Doch dann stockte die Karriere von Pascal Wehrlein. In der Formel E knüpft der Rennfahrer nun mit Porsche an alte Erfolge an. Und hat sich durchaus verändert.