An diesem Sonntag geht der Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart mit dem Finale zwischen Iga Swiatek und Aryna Sabalenka zu Ende. Wir blicken auf eine spannende Turnierwoche zurück – mit Schnappschüssen von und abseits des Platzes.















Am Sonntagnachmittag wird wieder der besten Tennisspielerin dieser Woche das übliche Ritual beim Porsche Grand Prix zu teil. Sie darf den Motor ihres Siegerinnenautos starten und den schmucken Sportwagen aus dem Hause des Hauptsponsors auf den Centre Court rollen. Mit der üblichen Zeremonie endet die 46. Auflage des Turniers, das einst in Filderstadt seine Anfänge nahm und seit 2006 in Bad Cannstatt ausgetragen wird.

Business as usual war das Motto des Turniers, das erstmals seit 2019 wieder ohne Auflagen ausgetragen werden konnte. Die Veranstalter verzeichneten ein gutes, wenn auch kein überbordendes Zuschauerinteresse, was auch auf das Fehlen deutscher Topstars zurückzuführen war. Geboten bekamen sie dennoch Tennis auf Weltklasseniveau – und auch abseits des Centre Courts jede Menge Unterhaltung. In unserer Bildergalerie blicken wir vor dem Finale zwischen Iga Swiatek und Aryna Sabalenka (13 Uhr) noch einmal auf die Tage in der Porsche-Arena zurück. Viel Spaß beim Durchklicken!