Vor dem Porsche-Museum hängen für gewöhnlich drei 911er an der Skulptur. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Die drei Porsche 911 an meterhohen Streben sind ein echter Hingucker, wenn man sich dem Porsche-Museum nähert. Doch jetzt sind sie erst mal weg. Das sind die Hintergründe.















Wer aktuell am Porsche-Museum in Stuttgart-Zuffenhausen vorbeifährt, dürfte sich verwundert die Augen reiben: Die drei 911er der Skulptur „Inspiration 911“ des englische Künstlers Gerry Judah, die dort seit 2015 in luftiger Höhe hängen, sind weg. „Vergangenes Wochenende haben wir sie abgehängt und lagern die Fahrzeuge jetzt bei uns in der Halle“, sagt eine Porsche-Sprecherin.

Grund dafür sei die turnusgemäße Instandhaltung der Skulptur. Die Baustelle bestehe schon seit wenigen Wochen, jetzt wurden die Fahrzeuge von den bis zu 24 Meter hohen Streben genommen, da die Arbeiten im aktuellen Abschnitt so einfacher und sicherer seien. „Im September hängen wir die 911er wieder auf“, sagt die Sprecherin.

Die 911er sind fast leer

Museumsbesucher kommen allerdings nicht in den Genuss, die abgehängten Fahrzeuge aus der Nähe zu begutachten. „Da gibt es auch nicht so viel zu sehen“, sagt die Sprecherin. Denn viel Technik ist in den Fahrzeugen nicht drin, schließlich müssen sie aus statischen Gründen leicht sein.