Porsche-Manager Sebastian Rudolph: Der Sparringspartner des Konzernchefs Blume verlässt Porsche
Oliver Blume (li.) als Gast bei einem Podcast seines Kommunikationschefs Sebastian Rudolph. Foto: Porsche

Der Kommunikationschef ist dafür verantwortlich, wie sich das Unternehmen öffentlich zeigt. Sebastian Rudolph ist allerdings mehr als der oberste Sprecher von Porsche-Chef Oliver Blume.

Er ist einer der engsten Mitarbeiter von Porsche- und VW-Chef Oliver Blume. Als Kommunikationschef beider Unternehmen ist Sebastian Rudolph dafür verantwortlich, wie die Unternehmen sich in der Öffentlichkeit, gegenüber der Politik, aber auch intern darstellen, für welche Botschaften und Werte sie stehen – und auch dafür, wie Konzernchef Oliver Blume selbst wahrgenommen wird.

