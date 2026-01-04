Porsche-Landhaus auf dem Killesberg: In dieser Stuttgarter Villa wurde der VW Käfer erfunden

Matthias Schmidt 04.01.2026 - 13:19 Uhr , aktualisiert am 04.01.2026 - 13:19 Uhr

In dieser Stuttgarter Villa wurde der VW Käfer erfunden

18 Wohnhaus, Büro, Werkstatt: Zwei Prototypen des „KdF-Wagens“, Vorläufer des VW Käfer, vor der von Paul Bonatz gebauten Porsche-Villa am Feuerbacher Weg in Stuttgart. Foto: Unternehmensarchiv Porsche AG

Vorstandsvilla, Familiendomizil, Behelfswerkstatt: Die Porsche-Villa auf der Feuerbacher Heide am Killesberg spiegelt Automobilgeschichte. Wir zeigen, wie es drinnen aussieht.











Das Baugesuch vom 26. April 1923 trägt große Namen. Ferdinand Porsche hat als Auftraggeber unterschrieben, daneben stehen Paul Bonatz und dessen Partner Eugen Scholer. In der sonst akkuraten Bauzeichnung haben die Architekten die rechteckigen Dachgauben zur Gartenseite durchgestrichen und per Hand kleinere Rundgauben eingefügt. So wird es gebaut – und zwar, nach heutigen Maßstäben, blitzschnell.