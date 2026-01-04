Porsche-Landhaus auf dem Killesberg: In dieser Stuttgarter Villa wurde der VW Käfer erfunden

Vorstandsvilla, Familiendomizil, Behelfswerkstatt: Die Porsche-Villa auf der Feuerbacher Heide am Killesberg spiegelt Automobilgeschichte. Wir zeigen, wie es drinnen aussieht.
Das Baugesuch vom 26. April 1923 trägt große Namen. Ferdinand Porsche hat als Auftraggeber unterschrieben, daneben stehen Paul Bonatz und dessen Partner Eugen Scholer. In der sonst akkuraten Bauzeichnung haben die Architekten die rechteckigen Dachgauben zur Gartenseite durchgestrichen und per Hand kleinere Rundgauben eingefügt. So wird es gebaut – und zwar, nach heutigen Maßstäben, blitzschnell.