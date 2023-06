1 Auf Porsche-Chef Oliver Blume ruhen hohe Erwartungen. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Porsche AG ist wieder an der Börse, und erstmals treffen sich ihre Aktionäre zur Hauptversammlung. Sie bringen nicht nur Lob für den neuen Konzernchef Oliver Blume mit.















Als Porsche-Chef Oliver Blume gerade dazu ansetzt, über die gestiegene Rendite des Unternehmens zu sprechen, wird er von einer Aktivistin unterbrochen. Sie ruft „dreckige Dividende“ in die Porsche-Arena und hält ein Transparent „Nazi-Erbe enteignen“ in die Luft. Lange dauert die Störung allerdings nicht an. Ein Sicherheitsmann trägt die Frau aus dem Saal, und Blume fährt ungerührt fort: „Die operative Konzernumsatzrendite konnten wir von 16 auf 18 Prozent erhöhen.“