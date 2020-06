1 Porsche-Mitarbeiter in Stuttgart-Zuffenhausen tragen in der Produktion des E-Autos Taycan Mundschutz. Foto: dpa/Marijan Murat

Der Sportwagenbauer Porsche will in Stuttgart-Zuffenhausen zusätzlich an etwa einem Dutzend Wochenenden Autos produzieren. So sollen die Ausfälle durch die Corona-Pandemie schneller aufgeholt werden. Die Aussichten für Porsche sind weltweit sehr unterschiedlich.

Stuttgart - Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche fährt seine Produktion nach der coronabedingten Zwangspause noch einmal deutlich nach oben. Am Standort Stuttgart-Zuffenhausen sollen zusätzlich an etwa einem Dutzend Samstagen in diesem Jahr Fahrzeuge gebaut werden. Porsche will damit am 20. Juni starten. Darauf haben sich das Unternehmen und der Porsche-Betriebsrat geeinigt, wie Porsche in einem Gespräch mit unserer Zeitung erläutert. In Zuffenhausen ist zudem bereits am Freitag, 22. Mai, gearbeitet worden, dem Tag nach dem Feiertag Christi Himmelfahrt. Auch an einem weiteren sogenannten Brückentag, Freitag, 12. Juni, sollen Autos gebaut werden, wie ein Porsche-Sprecher sagt. An Brückentagen stehen die Bänder in Zuffenhausen normalerweise still.