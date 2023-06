22 Präsident Claus Vogt (li.), Vorstandschef Wehrle: „Historischer Tag für den VfB“. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Historie des Stuttgarter Stadions, das künftig MHP-Arena heißt. Foto:

So viele strahlende Gesichter hat man beim VfB Stuttgart lange nicht gesehen. In der jüngeren Vergangenheit waren Pressekonferenzen in Bad Cannstatt meist ein Anlass, über Abstiegskampf, Umsatzeinbrüche oder Trainerwechsel zu berichten. Am Dienstag nun, bei der eilig einberufenen Zusammenkunft zum Einstieg von Porsche, sparten die Verantwortlichen nicht mit Superlativen. Von einem „großartigen“, einem „historischen Tag“ und einem „Meilenstein für den VfB“ , sprach Claus Vogt, der Präsident. Mit Porsche, der Tochterfirma MHP und Mercedes habe der Club nun niemand Geringeres als die „Champions League der Investoren“ unter seinem Dach.