Porsche Design Tower am Pragsattel im Bau

10 Schon ein gutes Stück höher als das „Skyline Living“: Der im Bau befindliche Porsche Design Tower am Pragsattel. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Die Bauarbeiten am Porsche Design Tower am Pragsattel schreiten voran. Mittlerweile hat das Hochhaus den Konkurrenten aus der Nachbarschaft, das Skyline Living, überflügelt. Wir haben die Bilder.















Stuttgart - Mit seiner finalen Höhe von rund 90 Metern wird der Porsche Design Tower am Pragsattel Mitte 2023 den Titel des höchsten Gebäude Stuttgarts innehaben; doch schon jetzt schickt sich der Porsche Tower an, das bislang höchste Hochhaus, den LBBW-Glasbau an der Heilbronner Straße, zu überflügeln.

Lesen Sie aus unserem Angebot: In diesen Hochhäusern stecken die meisten Meter

Seinen direkten „Konkurrenten“, das „Skyline Living“, welches in unmittelbarer Nachbarschaft mit mehr als 62 Metern in den Himmel ragt, hat der Porsche Tower mittlerweile schon ein- beziehungsweise überholt – es fehlt also nicht mehr viel, bis das Hochhaus des Stuttgarter Sportwagenbauers die knapp 80 Meter des LBBW-Glasbaus erreicht hat.

Grundsteinlegung im Oktober 2020

Im Oktober 2020 war auf dem rund 8500 Quadratmeter großen Grundstück am Pragsattel der Grundstein gelegt worden, die Bauarbeiten befinden sich im Zeitplan, wie Porsche-Sprecherin Nadescha Vornehm Anfang September unserer Zeitung bestätigte.

Bilder vom aktuellen Baufortschritt zeigen deutlich, dass der Porsche Tower das „Skyline Living“, das momentan übrigens noch auf Platz 13 der höchsten Gebäude Stuttgarts liegt, überflügelt hat – klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke.