1 Gelungener Börsengang und eine deutliche Gewinnsteigerung: Porsche beteiligt die Mitarbeiter am Erfolg im Geschäftsjahr 2022. Foto: dpa/Marijan Murat

Porsche lässt die Mitarbeiter am Geschäftserfolg teilhaben – und übertrumpft mit seinem Bonus andere Autohersteller aus der Region.















Link kopiert

Die Beschäftigten der Porsche AG profitieren mit einer hohen Prämie vom Rekordgewinn im Jahr 2022. Wie die Geschäftsleitung des Stuttgarter Sportwagenherstellers am Mittwoch bei einer Betriebsversammlung verkündete, steigt der Bonus auf 9050 Euro. Die Summe liegt damit deutlich über der vom Vorjahr (7900 Euro) – und auch einiges über den Beträgen, die andere Autobauer auszahlen.

Porsche bei der Mitarbeiterprämie vor Mercedes und AMG

Mercedes-Benz beteiligt seine Mitarbeiter in diesem Jahr mit 7300 Euro am Geschäftserfolg, ein Rekordwert für das Unternehmen. Dieselbe Summe erhalten die Beschäftigten der abgespaltenen Lkw-Sparte Daimler Truck. Selbst die Mercedes-Sportwagentochter AMG reicht mit bis zu 8000 Euro pro Kopf nicht an den Bonus bei Porsche heran. Übertrumpft werden auch die Kollegen im VW-Konzern, zu dem Porsche mehrheitlich gehört: VW-Mitarbeiter erhalten eine Prämie von 3630 Euro.

Porsche hat mit seinen Luxusautos im vergangenen Jahr einen operativen Gewinn von 6,8 Milliarden Euro vor Steuern und Zinsen erzielt, eine Steigerung um 27,4 Prozent gegenüber 2021. Die operative Umsatzrendite stieg von 16 auf 18 Prozent. Der für das Personal zuständige Porschevorstand Andreas Haffner hob Engagement und Leidenschaft der Beschäftigten hervor: „Sie haben als Team in herausfordernden Zeiten Großes bewegt. Es ist Teil unserer Kultur, sie an diesem Ergebnis teilhaben zu lassen“, so Haffner. Bereits im November hatten die Mitarbeiter bis zu 3000 Euro für den erfolgreichen Börsengang erhalten, manche Führungskräfte sogar sechsstellige Beträge.

Vorstand und Betriebsrat rufen zu Spenden für Erdbebenopfer aus

Alle fest angestellten Mitarbeiter der Porsche AG an den deutschen Standorten sowie jene der Tochtergesellschaften in den Sparten Engineering, Financial Services, Dienstleistungen und Logistik erhalten die „freiwillige Sonderzahlung“. Sie wird mit dem Aprilgehalt ausgezahlt. Vorstand und Betriebsrat haben die Belegschaft mit der Verkündung des Bonus aufgerufen, sich an Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien zu beteiligten. Porsche teilte am Mittwoch zudem mit, die Firma habe derzeit mehr als 1000 offene Stellen in den Bereichen IT, Energiesystem, Infotainment und hochautomatisiertes Fahren.