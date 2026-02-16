Porsche-Betriebsratschef: Ein neuer Kapitän auf der Porsche-Brücke – aber sturmerprobt

Ein neuer Kapitän auf der Porsche-Brücke – aber sturmerprobt

1 Ibrahim Aslan, seit Juli vorigen Jahres Gesamtbetriebsratschef bei Porsche: „Ich weiß zu 100 Prozent, was ich will.“ Foto: Porsche

Die Verhandlungen beim Sportwagenbauer Porsche über massive Einschnitte für die Beschäftigten lasten auch auf Ibrahim Aslan. Wer ist der noch neue Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats?











Als Porsche seinen bisher größten Überlebenskampf durchmachte, um 1990 herum, trat er ins Unternehmen ein. Heute ist wieder Krise und Ibrahim Aslan auf Belegschaftsseite der Mann, auf dem die Verantwortung für deren Bewältigung lastet. Dabei wurde er erst Mitte Juli vorigen Jahres, nach einer vorgezogenen Betriebsratswahl, zum Vorsitzenden gewählt.