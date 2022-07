1 Harald Buck, seit Ende Mai Vorsitzender des Porsche-Betriebsrats: „Die vergangenen zweieinhalb Jahre haben uns nicht gutgetan.“ Foto: Lichtgut /Ferdinando Iannone

Oliver Blume steigt zum VW-Chef auf, bleibt aber auch Porsche-Chef – das gefällt dem neuen Porsche-Betriebsratschef Harald Buck. In seinem ersten Interview beschreibt er aber auch die Unzufriedenheit in der Belegschaft und sagt, was er vom geplanten Börsengang hält.















In der Porsche-Belegschaft ist in der jüngeren Vergangenheit eine Unzufriedenheit aufgekommen, stellt der neue Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Harald Buck, in seinem ersten großen Interview fest. Daher erhofft er sich von den nächsten Entscheidungen eine Aufbruchstimmung.