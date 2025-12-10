Porsche-Betriebsrat schlägt Alarm: „Jeder vierte Arbeitsplatz steht auf dem Spiel“
Ibrahim Aslan findet wertschätzende Worte für den scheidenden Vorstandschef. Foto: Porsche

Der Porsche-Betriebsrat wehrt sich dagegen, dass der Vorstand ganze Betriebsteile und Fahrzeugproduktionen zur Disposition stellt. Er setzt dabei auf den scheidenden Vorstandschef.

Nach zwei ausgiebigen Betriebsversammlungen in Zuffenhausen am Dienstag und in Weissach am Mittwoch hat der Porsche-Betriebsrat den Unternehmensvorstand im Ringen um ein Sparpaket aufgefordert, der Belegschaft eine Perspektive zu geben. „Der Vorstand hat bisher kein Zukunftsbild für unsere deutschen Porsche-Standorte aufgezeigt, sondern droht mit der Verlagerung von Entwicklung und Produktion in Länder mit deutlich niedrigerem Lohnniveau“, sagte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Ibrahim Aslan. „Damit steht jeder vierte Arbeitsplatz in der Porsche AG auf dem Spiel.“

