Porno-Filmkunst in Stuttgart

6 Szene aus einem Kurzfilm zum Thema „Fuck Corona“ Foto: Lena Leonhardt

Das Kino Delphi in Stuttgart zeigt Sexfilme. Schmuddel? Von wegen! Mit dem „Natural Instincts“-Filmfestival bringt die Initiatorin Lu Breitenberger die Themen Sexualität, Identität, Gesundheit und Lust auf sensible Weise in das Arthaus-Kino.

Stuttgart - Ein Pornofilmfestival? Äh, wie jetzt? So und ähnlich skeptisch und fragend fällt die erste Reaktion der meisten aus, mit denen Lu Breitenberger zum ersten Mal über ihr Filmfestival „Natural Instincts“ spricht, das nun in Stuttgart stattfindet. Die 33-Jährige, die eigentlich Laura heißt, hat das Pornofilmfestival initiiert und die Filmschau samt Begleitprogramm organisiert. Zu sehen gibt es an drei Tagen acht 60-minütige Filmeinheiten aus Dokumentationen und pornografischen Kurzfilmen etwa aus Deutschland, England und der Schweiz.