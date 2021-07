7 Schnell bildete sich eine Schlange vor dem Popup-Impfzentrum Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Während des Samstagsmarkts in Nürtingen (Kreis Esslingen) hatten die Besucher die Gelegenheit, sich kurzerhand mit Johnson & Johnson impfen zu lassen. Dafür wurde in der Kreuzkirche ein Popup-Impfzentrum eingerichtet.

Nürtingen - In der Nürtinger Kreuzkirche sind am Samstag rund 250 Menschen mit Johnson & Johnson geimpft worden. In der entweihten Kirche wurde am frühen Morgen ein Popup-Impfzentrum aufgebaut, in dem sich Erwachsene auch ohne Termin immunisieren lassen konnten.

Die Kirche liegt direkt in der Fußgängerzone, wo am Samstag auch Markttag war. Vor dem Start der Aktion hatten zunächst die lokalen Händler und Gewerbetreibenden die Gelegenheit sich impfen zu lassen, ab 9 Uhr dann jedermann. Schnell bildete sich eine Schlange vor dem ehemaligen Gotteshaus, das nun als Event-Location genutzt wird. Impfberechtigt waren alle Personen über 18 Jahren. Bei Johnson & Johnson reicht eine Dosis für den vollständigen Impfschutz.

Kurzentschlossene aus unterschiedlichen Altersgruppen

Währenddessen machten Mitarbeiter die Marktbesucher auf das Angebot aufmerksam. Laut dem Leiter der Malteser Nürtingen, Marc Lippe, war die Aktion ein voller Erfolg, denn es seien etliche Kurzentschlossene gewonnen worden. Angenommen wurde das Angebot von 250 Personen aus unterschiedlichen Altersgruppen, 500 Dosen seien vorrätig gewesen.

Das Impf-Zentrum in Nürtingen und Kirchheim ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Impf-Zentrum des Landkreises an der Messe Stuttgart, den Maltesern Nürtingen, dem Deutschen Roten Kreuz Nürtingen, dem Landkreis Esslingen sowie der IHK Region Stuttgart Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen. Am Sonntag war das Impfteam in der Kirchheimer Innenstadt mit dem gleichen Angebot im Einsatz.