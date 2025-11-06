Popstar aus Backnang privat: Vanessa Mai: „Man denkt ja immer, so was passiert nur anderen“
1
Vanessa Mai ist schon Anfang November in Weihnachtsstimmung. Foto: Amazon Music

Ist Vanessa Mai die neue Mariah Carey? Warum bastelt sie keinen Adventskalender mehr für Ihren Mann? Und wie geht die Sängerin mit ihrer Krebsvorstufendiagnose um?

Vanessa Mai nennt sich jetzt Vanessa Dezember, singt auf Englisch und hat exklusiv bei Amazon Music den Weihnachtssong „Christmas in this Room“ veröffentlicht. Was dahinter steckt, erklärt der 33-jährige Schlagerpop-Star aus Backnang im Interview. Außerdem verrät sie, wie und wo sie mit ihrem Mann Andreas Ferber am liebsten Weihnachten feiert, welche Weihnachtsmärkte in der Region sie am liebsten mag, spricht aber auch über die bei ihr vor einigen Monaten diagnostizierte Krebsvorstufe.

