1 Barack Obama, ehemaliger Präsident der USA, teilt seine kulturellen Vorlieben mit der Welt. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Bei dem ehemaligen US-Präsidenten ist es fast schon eine Tradition, dass er Listen mit Musik und Büchern zusammenstellt, die er gern im Sommer hört oder liest. Auch dieses Jahr hat er das getan.















New York (dpa) - Der frühere US-Präsident Barack Obama (60) hat eine seiner stets mit Spannung erwarteten Favoritenlisten für Bücher und Musik veröffentlicht.

Zu den Songs, die er diesen Sommer besonders gerne höre, gehörten unter anderem "Break My Soul" von Beyoncé, "Music For A Sushi Restaurant" von Harry Styles, "Saoko" von Rosalia und "Die Hard" von Kendrick Lamar, teilte Obama am Dienstag per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Auch Klassiker wie "Let's Go Crazy" von Prince, "I've Been Loving You" von Otis Redding und "Save Me" von Aretha Franklin finden sich auf der Liste.

Zu seinen liebsten Büchern zählten diesen Sommer unter anderem Titel von Autoren wie Ezra Klein, Jennifer Egan, John le Carré, Hanya Yanagihara sowie dem deutsch-amerikanischen Politikwissenschaftler Yascha Mounk. Obama veröffentlicht seit mehreren Jahren zu verschiedenen Zeitpunkten derartige Favoritenlisten und löst damit jedes Mal viele Diskussionen auf Twitter aus. Durch die Reaktionen, die er bekomme, lerne er viele neue Künstler kennen, schrieb der frühere US-Präsident.