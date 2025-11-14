Popklassiker-Jubiläum: Vor 40 Jahren schufen Tears for Fears ein Popmeisterwerk

2 Tears for Fears sind bis heute erfolgreich. Mit dem Album "Songs from the Big Chair" gelang dem Duo 1985 der internationale Durchbruch. (Archiv) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Das Album «Songs from the Big Chair» machte die britische Band Tears for Fears weltbekannt und gilt als einflussreicher Klassiker der Popgeschichte. Zum 40. Jubiläum gibt es wieder eine Neuauflage.











London - Tears for Fears zählen zu den einflussreichsten britischen Popbands. Welthits wie "Shout" oder "Everybody Wants to Rule the World" laufen bis heute im Radio und werden millionenfach gestreamt. Beide stammen vom Album "Songs from the Big Chair", das dem britischen Duo 1985 den internationalen Durchbruch bescherte, die deutschen und sogar die US-Charts toppte. Zum 40. Jubiläum des Albumklassikers erscheint mal wieder eine Neuauflage in mehreren Variationen.

Jubiläumsausgabe mit leichter Verspätung

Die Jubiläumsausgaben des Popmeilensteins kommen mit leichter Verspätung, denn "Songs from the Big Chair" erschien ursprünglich schon im Februar 1985. Damals prägten ausgefeilte Studiotechnik, Fairlight-Sampler und Hochglanzproduktionen die Popszene. Curt Smith und Roland Orzabal verbanden Technik mit Substanz. Ihre Songs wurden inspiriert von persönlichen Konflikten, Selbstfindung, Psychologie und Weltschmerz.

Es muss also nicht überraschen, dass die Songs von Tears for Fears im Gegensatz zu anderen Produktionen aus der damaligen Zeit erstaunlich zeitlos klingen – sowohl musikalisch als auch inhaltlich. "Everybody Wants to Rule the World" etwa, inspiriert vom Kalten Krieg und der politischen Unsicherheit jener Jahre, wirkt heute aktueller denn je.

https://www.youtube.com/watch?v=aGCdLKXNF3w

Folglich ist der erste Nummer-Eins-Hit, den Tears for Fears in den USA hatten, heute noch ein Dauerbrenner. Das Lied wurde viele Male gecovert, unter anderem von Lorde, Weezer und Punk-Ikone Patti Smith. Das Original wurde laut aktuellen Zahlen des Onlineportals "Chartmasters" allein bei Spotify bis heute mehr als 2,2 Milliarden Mal gestreamt.

Weitere Hitsingles aus dem zweiten Tears-for-Fears-Album sind "Mothers Talk", "I Believe" und das wunderbare, filmische "Head Over Heels", das vor einigen Jahren auf TikTok eine überraschende Renaissance erlebte. Und natürlich "Shout", diese geniale Mischung aus Synth-Pop, Rock und Protesthymne, die bei keinem Auftritt von Smith und Orzabal fehlen darf. Gerade absolvierte das Duo eine Konzertreihe in Las Vegas, wo "Shout" jeden Abend den triumphalen Schlusspunkt markierte.

Mehrere Formate und viele Bonustracks

Die "40th Anniversary Edition" ist auf Schallplatte in zwei verschiedenen Varianten erhältlich - als Doppel-LP in rotem Vinyl mit dem ursprünglich ungenutzten Cover-Artwork. Sie enthält einige alternative Abmischungen und Demos, die laut dem Label erstmals auf Vinyl erhältlich sind, darunter eine Piano-Version von "The Working Hour". Auch eine klassische LP-Ausgabe nur mit der Originaltracklist ist erhältlich. Beide sind limitiert.

https://www.instagram.com/p/DO8oXXpkQcn/?hl=de

Außerdem erscheint "Songs from the Big Chair" digital und als 3-CD-Ausgabe. Diese umfasst das Originalalbum, eine CD mit verkürzten oder alternativen Single-Versionen der Albumsongs und einem Interview sowie einer dritten CD mit Remixes, darunter hörenswerte A-Capella-Version von "Shout".

Diese Tracks waren allerdings schon auf der "Super Deluxe Edition" von 2014 und auf der "35th Anniversary Edition" enthalten. Die jüngste Neuauflage bietet Fans deshalb nur in der Aufmachung Neues. Live-Tracks sind leider nicht enthalten.