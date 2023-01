1 Justin Bieber soll einen hohen Millionenbetrag für die Rechte an seinen Songs kassieren. Foto: Jonathan Hordle/PA Wire/dpa

Die eigenen Rechte verkaufen, viel Geld einnehmen - immer mehr Musikgrößen machen das so. Nun auch Popstar Justin Bieber. Berichten zufolge erhält er eine enorme Summe.















New York - Nach Musik-Stars wie Bob Dylan, Paul Simon oder Bruce Springsteen hat auch der kanadische Popstar Justin Bieber (28) die Rechte an seinen Songs verkauft. Die Management-Firma Hipgnosis habe seinen Song-Katalog erworben, berichteten US-Medien am Dienstag. Hipgnosis bestätigte den Kauf via Twitter.

Rund 200 Millionen Dollar (etwa 185 Millionen Euro) soll die Firma den Berichten zufolge gezahlt haben - die höchste solche Summe für einen Musiker aus Biebers Generation. Dafür habe Hipgnosis die Rechte an allen knapp 300 Songs erworben, die Bieber bis Ende 2021 veröffentlicht hat - darunter Hits wie "Sorry", "Baby" oder "Peaches".

In den vergangenen Jahren hatten zudem bereits Künstler wie Taylor Swift, Fleetwood-Mac-Sängerin Stevie Nicks, Neil Diamond oder Tina Turner millionenschwere Rechte-Deals abgeschlossen.