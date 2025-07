Polizisten verletzt: Mann randaliert in der Hauptstraße in Esslingen-Zell

Mann randaliert in der Hauptstraße in Esslingen-Zell

1 Erheblichen Widerstand leistete ein 53-jähriger Mann gegen seine Festnahme (Symbolbild). Zuvor hatte er auf der Hauptstraße in Esslingen-Zell randaliert. Foto: Imago/Zoonar

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich der 53-Jährige nach der Randale in seiner Wohnung verschanzt und bei seiner Festnahme vier Polizisten verletzt.











Link kopiert

Am Samstag gegen 8.30 Uhr meldeten Passanten der Polizei in der Hauptstraße in Zell einen Mann, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und auf der Straße zu randalieren begann. Vor einer Streifenwagenbesatzung flüchtete der polizeibekannte 53-Jährige in seine Wohnung, wo er sich verbarrikadierte. Nach einer richterlichen Anordnung öffnete die Polizei gewaltsam die Tür.

Mit Reizgas attackiert

Beim Betreten wurden die Beamten mit Gegenständen beworfen und mit Reizgas angegriffen, worauf sie ebenfalls Reizgas einsetzten. Der Mann beleidigte die Beamten und wehrte sich heftig bei der Festnahme. Er wurde in eine Fachklinik eingeliefert. Vier Polizisten wurden leicht verletzt.