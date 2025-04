Polizist Rouven Laur Mannheim: Opfer Stürzenberger sagt nach Messerangriff aus

1 Michael Stürzenberger Foto: dpa/Markus Scholz

Michael Stürzenberger von der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa war laut Angeklagtem das Ziel bei dem tödlichen Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz. Nun sagt er als Zeuge aus.











Michael Stürzenberger von der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) soll am Dienstag (9.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht Stuttgart zum tödlichen Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz aussagen. Das 60-jährige Vorstandsmitglied war laut dem Angeklagten Sulaiman A. das Ziel des Angriffs und wurde durch mehrere Stiche schwer verletzt. Stürzenberger tritt in dem Verfahren, das seit Mitte Februar läuft, als Nebenkläger auf.

Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft hat der Angeklagte am 31. Mai 2024 bei dem Angriff in Mannheim sechs Menschen mit einem Messer verletzt: fünf Teilnehmer einer Kundgebung der BPE sowie den 29-jährigen Polizisten Rouven Laur. Dieser starb zwei Tage später an seinen schweren Verletzungen. Der Angeklagte hatte zuletzt mit Frau und Kindern im hessischen Heppenheim gelebt – rund 35 Kilometer nordöstlich von Mannheim.

Vom Verfassungsschutz beobachtet

Der bayerische Verfassungsschutz schrieb in seinem Bericht für das Jahr 2022 über Stürzenberger und den bayerischen Landesverband der BPE, es lägen „tatsächliche Anhaltspunkte“ dafür vor, dass diese „verfassungsschutzrelevante islamfeindliche Bestrebungen“ verfolgten, „die auf eine Abschaffung der Religionsfreiheit für Muslime gerichtet sind“. Stürzenberger als auch der BPE Landesverband Bayern würden weiter beobachtet, sagte ein Sprecher vergangene Woche.