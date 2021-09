1 Spurensuche in Sindelfingen – auf diesem Parkplatz beim Krankenhaus blieb der gestohlene Audi zurück. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Die Polizeikontrolle in Sindelfingen, bei der ein mutmaßlicher Autodieb einen Polizeibeamten mitschleift und offenbar von einem Schuss verletzt wird, ist zu einer spannenden Spurensuche geworden.

Stuttgart - Wie lange kann der Flüchtige das durchhalten? Offenbar von einer Polizeikugel verletzt versucht ein mutmaßlicher Autodieb seit Stunden einer Fahndung zu entkommen, die am späten Dienstagabend unter dramatischen Umständen auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet in Sindelfingen begann und auch am Mittwochabend nicht beendet war. Rücksichtslos hatte er bei einer Kontrolle mit seinem gestohlenen Auto einen Polizisten mitgeschleift – seine Spur verlor sich in einer Stadtbahn in der Stuttgarter Innenstadt.