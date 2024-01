Polizeirazzia in Nürtingen: SEK durchsucht Burger-Laden

Polizeirazzia in Nürtingen

6 Einsatzkräfte vor dem Burger-Laden im Nürtinger Stadtteil Neckarhausen. Foto: 7aktuell.de

Polizeibeamte durchsuchen am Dienstagabend ein Wohn- und Geschäftsgebäude im Nürtinger Stadtteil Neckarhausen. Es soll um Drogen gehen – doch gibt es noch andere Zusammenhänge?











Am Dienstagabend ist die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften nach Neckarhausen ausgerückt, der Stadtteil liegt etwa zwei Kilometer neckaraufwärts von Nürtingen entfernt. Ziel der Beamten in dem 4000-Seelen-Stadtteil ist ein Geschäfts- und Wohnhaus in der Nürtinger Straße gewesen. Bei der Razzia, die kurz nach 19 Uhr beginnt, soll auch ein Burger-Laden durchsucht worden sein. Auch Spürhunde wurden offenbar durch das Gebäude geführt.

Nach Recherchen unserer Zeitung waren Elitepolizisten des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg (SEK) und spezialisierte Polizeikräfte einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) in das Gebäude und den Anbau eingedrungen. Nachdem die Lage unter Kontrolle war, durchsuchten etwa 35 Beamte des Landeskriminalamtes, der Kriminalpolizei sowie der Bereitschaftspolizei bis in die Nachtstunden das Anwesen.

Feuer im selben Gebäude

Noch sind die Hintergründe für den Polizeieinsatz unklar, es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Beamte an diesem Ort im Einsatz waren. Bereits Anfang Dezember hat es am Anbau des Restaurants gebrannt. Eine Ausbreitung auf das Hauptgebäude konnte damals verhindert werden. Unter anderem seien mehrere Gasflaschen in Sicherheit gebracht worden, hieß es damals vonseiten des Polizeipräsidiums Reutlingen. Dennoch wurde der entstandene Schaden auf etwa 15 000 Euro geschätzt.

Damals ließ die Meldung aufhorchen, weil ein gezielter Brandanschlag nicht ausgeschlossen werden konnte und weil die Polizei einen Zusammenhang mit der Schuss-Serie prüfte. Die Auseinandersetzung schießwütiger rivalisierender Gruppierungen ist erstmals im Sommer 2022 augenfällig geworden. Seit damals wurden etliche Gewalttaten mit Schusswaffen registriert, die zwei rivalisierenden, multiethnischen Gruppen zugeordnet werden.

Die aktuelle Razzia soll aber trotz der bekannten Gebäude nichts mit diesen Bandenkämpfen zu tun haben. Das betont zumindest ein Sprecher des Landeskriminalamts: „Es besteht kein Zusammenhang zur Schuss-Serie“, sagt dieser auf Nachfrage. Vielmehr seien die Räume aufgrund eines Rauschgiftverfahrens durchsucht worden. Mehr Infos gibt der LKA-Sprecher jedoch nicht preis.