Polizeirazzia im Großraum Stuttgart: Schlag gegen Drogengeschäfte der Schüsse-Cliquen

Der Kampf gegen die schießwütigen subkulturellen Gruppierungen im Großraum Stuttgart geht weiter: Am Montag landete das Landeskriminalamt einen Schlag gegen mutmaßliche Drogengeschäfte.











Mutmaßliche Drogendealer sind am frühen Montagmorgen unsanft geweckt worden – festgenommen von Einheiten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei. Zwei der Verdächtigen sollen dabei leicht verletzt worden sein. Schwerer wiegen allerdings die strafrechtlichen Vorwürfe, die den Beschuldigten an mehr als einem Dutzend Orten zwischen Stuttgart und dem Raum Göppingen gemacht werden. Nach Informationen unserer Zeitung sollen sie als Mitglieder der schießwütigen Gruppierungen an illegalen Drogengeschäften beteiligt gewesen sein.