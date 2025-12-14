Polizeiposten Ostfildern: Kühler Kopf in extremen Situationen – Chefs brennen für Polizeiarbeit

1 Inken Fischer und Markus Kotschner fahren im Scharnhauser Park gemeinsam Streife. Foto: Markus Brändli

Vielfältig sind die Aufgaben im Polizeiposten Ostfildern. Die Chefs Markus Kotschner und Inken Fischer wollen dem Nachwuchs Lust auf den Beruf machen.











Der raue Ton in der Gesellschaft wirkt sich auf die Arbeit der Polizei aus. Polizeifeindliche Schmierereien sind auch vor der Dienststelle im Scharnhauser Park in der Herzog-Carl-Straße zu finden. Umso wichtiger findet es Markus Kotschner, der den Polizeiposten in Ostfildern leitet, dass die Beamten nah an den Menschen dran sind. Das klappt aus seiner Sicht in der Großen Kreisstadt mit sechs Stadtteilen gut.