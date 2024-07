Polizeiliche Kriminalstatistik: Wie sicher ist Plochingen?

1 Die Aufklärungsquote im Polizeirevier Plochingen stieg auf 60,8 Prozent. Foto: /Philipp Braitinger

In den vergangenen Jahren wurden in Plochingen mehrfach Menschen auf offener Straße niedergeschossen. Gleichzeitig zeichnen die Zahlen zur Kriminalstatistik ein eher unspektakuläres Bild für die Stadt. Wie passt das zusammen?











Link kopiert

Es lebt sich in Plochingen so sicher oder unsicher wie in vergleichbaren Städten. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates präsentierte der Leiter des Polizeireviers Esslingen, Rochus Denzel, die aufgearbeiteten Zahlen seiner Beamten aus dem vergangenen Jahr. Die Zahl der Straftaten in Plochingen ist demnach zwar im Vorjahresvergleich leicht gestiegen. Allerdings sei sie im Mehrjahresvergleich immer noch unterdurchschnittlich gewesen, so Denzel. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei insgesamt 851 Straftaten. Seit 2015 wurden in Plochingen durchschnittlich knapp 900 Vergehen pro Jahr von der Polizei bearbeitet.