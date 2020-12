Häufig Autofahrer illegal am Steuer

Polizeikontrollen in Stuttgart

1 Eine Polizeikontrolle in Stuttgart Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Die Zahlen steigen, und die Dunkelziffer ist hoch – Autofahrer ohne Führerschein. Ein Sünder wurde jetzt in Stuttgart erwischt – ein besonders kurioser Fall.

Stuttgart - Immer mehr Autofahrer sind ohne Fahrerlaubnis im Straßenverkehr unterwegs – und das bekommt auch die Stuttgarter Polizei zu spüren: Bei einer Kontrollaktion am Montag am Neckartor, bei der vorrangig Handy- und Rotlichtsünder aufgespürt werden, ist erneut ein Fahrer ohne Führerschein erwischt worden. Dabei hatten die Beamten etwas Mühe, den Sünder aus dem Verkehr zu ziehen.

Wie schon vor ein paar Tagen an gleicher Stelle und vergangene Woche in Feuerbach, ging auch bei der Kontrollaktion am Montag zwischen 13.30 und 16 Uhr ein Autofahrer ins Netz. Der 26-Jährige drückte aufs Gaspedal und versuchte zu entkommen. Ein Polizei-Motorradfahrer konnte ihn kurz vor dem Schwanenplatztunnel stoppen. Einen Führerschein hatte der 26-Jährige nicht. „Aber er war kurz davor, ihn zu machen“, sagt Polizeisprecherin Monika Ackermann. Die theoretische Prüfung war schon bestanden, die Fahrprüfung stand noch aus. Die kann der 26-Jährige jetzt allerdings abhaken.

Erschreckende Bilanz auf bundesdeutschen Straßen

138 000 Sündenfälle des Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat das Kraftfahrt-Bundesamt 2019 in Deutschland registriert – ein Anstieg um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei gehen die Zahlen seit Jahren deutlich nach oben. 2014 beispielsweise waren es noch 95 000 Fälle. Übrigens: Meistens sind es Männer – ihr Anteil liegt laut Kraftfahrtbundesamt bei stolzen 91 Prozent.