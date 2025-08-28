Polizeikontrolle in Wendlingen: 60-Jähriger mit über 2 Promille unterwegs – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes. (Symbolfoto) Foto: Heiko Becker/dpa

In Wendlingen (Kreis Esslingen) hat am Mittwoch ein 60-Jähriger offenbar mehrere Verkehrsteilnehmende gefährdet, weil er alkoholisiert Auto gefahren war. Die Polizei konnte ihn stoppen.











﻿ Ein 60-jähriger BMW-Fahrer hat am Mittwochabend in Wendlingen (Kreis Esslingen) den Verkehr erheblich gefährdet. Nach Angaben der Polizeireviers Kirchheim ist der Mann gegen 18.15 Uhr in einem Parkhaus in der Stadtmitte aufgefallen.

Dort hat er in seinem Auto offenbar Alkohol getrunken, bevor er losgefahren ist. Ein Zeuge meldete den Vorfall sofort der Polizei und folgte dem Wagen.

Der BMW fuhr in deutlichen Schlangenlinien über die Ulmer Straße, die Wehrstraße, die Austraße und die Steinbacher Straße. Schließlich stellte der Fahrer das Auto in der Straße Im Städtle ab. Dort kontrollierte eine Streife den Mann und führte einen Alkoholtest durch. Das Gerät zeigte rund 2,5 Promille an.

Der 60-Jährige musste daraufhin sowohl eine Blutprobe als auch seinen Führerschein abgeben. Besonders ein Jaguar-Fahrer, der in der Austraße, stark bremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden, wird von der Polizei gebeten, sich zu melden. Auch weitere Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07 021 / 50 10 an die Polizei zu wenden.