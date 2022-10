1 Die Polizei jagt Fahrraddiebe und informiert über wirksamen Diebstahlschutz. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko (Archiv)

Mit einer großen Kontrollaktion geht die Polizei in Stuttgart gegen Fahrraddiebstahl vor. Dabei hat sie einen Fahndungserfolg – und klärt über wirksamen Diebstahlschutz auf.















Link kopiert

Bei einer großen Kontrollaktion hat die Polizei am Donnerstag in Stuttgart einen Fahrraddieb festgenommen und sieben Fahrräder sichergestellt. Ein paar von diesen seien als gestohlen gemeldet gewesen, Bei anderen habe sich im Rahmen der Kontrolle nicht eindeutig klären lassen, wem sie gehören.

Die Polizei war mit rund 80 Beamtinnen und Beamten von 10 bis 22 Uhr in der Stadt, um gemeinsam mit der Ermittlungsgruppe Dynamo vor allem den Rad-/Pedelec- und E-Roller-Verkehr zu kontrollieren. Das Hauptthema war dabei die Bekämpfung des Fahrraddiebstahls. Sie kontrollierten an festen Stationen und unterwegs rund 200 Personen und mehr als 350 Zweiräder. Gegen 15 Uhr erwischten Einsatzkräfte der Fahrradstaffel einen 40 Jahre alten Mann am Ferdinand-Leitner-Steg, der mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Er hatte zudem Werkzeug dabei, wie es üblicherweise zum Einbrechen verwendet wird. Der aufgrund anderer Delikte bereits polizeibekannte Mann kam am Freitag in Untersuchungshaft.

Die Polizei kümmerte sich nicht nur um Fahrraddiebstahl, sondern auch um den Schutz der Räder. Im Oberen Schlossgarten informierten Beamtinnen und Beamte des Referats Prävention, was man tun kann, um Fahrraddieben einen Strich durch die Rechnung zu machen.