1 Bei einer Kontrolle beschlagnahmt die Polizei Rauschgift und Messer. Foto: picture alliance/Patrick Seeger

Zwei Männer werden am Dienstagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) von der Polizei kontrolliert . Hierbei entdecken die Beamten Rauschgift und Messer. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.















Die Polizei hat am Dienstagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen 34-Jährigen und einen 28-Jährigen kontrolliert. Laut Polizeiangaben bemerkte eine Streife die beiden Männer gegen 19.30 Uhr auf dem obersten Parkdeck des Parkhauses Stadtmitte. Als sie die Polizei sahen, warf der 34-Jährige eine Zigarettenschachtel weg, in der sich etwas Marihuana befand. Als die Polizei die beiden Männer kontrollierte, entdeckten die Beamten in der Sporttasche des 28-Jährigen zwei Tüten mit circa 200 Gramm Marihuana, das sie beschlagnahmten. Weiterhin führten beide Männer jeweils ein Messer mit sich, die sie ebenfalls abgeben mussten. Nach der Kontrolle wurden sie bis zu einem möglichen Strafverfahren auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.