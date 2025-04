Polizeikontrolle in Nürtingen: Flucht im Mietwagen – Polizei stoppt Beifahrer mit Pfefferspray

Wiederholter Einbruch in Esslinger Schule Einbrecher klaut zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage Süßigkeiten

In Esslingen ist in den vergangenen Tagen wiederholt ein unbekannter Täter in eine Schule in der Flandernstraße eingebrochen. Im Innern wurden jeweils Snacks und Süßigkeiten aus einem Automat geklaut.