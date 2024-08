Polizeikontrolle in Neuhausen: 14-Jähriger fährt ohne Führerschein Motorroller

1 Polizisten haben in Neuhausen einen 14-Jährigen auf einem Motorroller verfolgt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Nicht von Erfolg gekrönt war der Fluchtversuch eines 14-Jährigen vor einer Polizeikontrolle. Der Jugendliche wurde am Donnerstagabend in Neuhausen (Kreis Esslingen) dabei erwischt, als er ohne Führerschein Motorroller fuhr.











Jugendliche Motorrollerfahrer haben am Donnerstag offenbar versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Wie die Polizei berichtet, waren einer Streifenwagenbesatzung kurz vor 18 Uhr drei Kleinkrafträder aufgefallen, die im Bereich der Einmündung Esslinger-/Plieninger Straße, von einem Feldweg kommend in Richtung Straße unterwegs waren. Als sie wohl nach dem Erkennen der Einsatzkräfte wendeten und auf dem Feldweg davonfuhren, wollten die Beamten sie kontrollieren. Ohne die Anhaltezeichen zu beachten, seien die Motorrollerfahrer an einer Kreuzung in unterschiedliche Richtungen geflüchtet.

14-Jähriger will mit Roller und dann zu Fuß flüchten

Ein 14-Jähriger fuhr in der Folge über die Feldwege auf die Plieninger Straße, wo sich die Streifenwagenbesatzung auf Höhe einer Tankstelle vor das Zweirad setzte. Dieses sei leicht gegen das Heck des Einsatzfahrzeugs geprallt, worauf der offenbar unverletzt gebliebene Fahrer davon gerannt sei. Die Polizisten haben ihn dem Bericht zufolge jedoch nach wenigen Metern eingeholt und vorläufig festgenommen. Der 14-Jährige, der nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfüge, sei später einem Erziehungsberechtigten übergeben worden. Am Roller und am Streifenwagen sei jeweils Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro entstanden. Das Zweirad sei zur Überprüfung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt worden.