1 Der Mann fiel der Polizei wegen seiner Fahrweise auf. (Symbolbild) Foto: dpa/Uli Deck

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen mit über drei Promille Alkohol intus in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) unterwegs, als die Polizei ihn aus dem Verkehr zieht.















Ein 47-jähriger Autofahrer ist am frühen Montagmorgen in Stetten in Leinfelden-Echterdingen betrunken aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 2.15 Uhr war er mit seinem Auto in der Sielminger Straße unterwegs und fiel einer Polizeistreife auf, weil er nach den Angaben der Polizei sein Fahrzeug mehrmals unnötig abbremste und wieder beschleunigte.

47-Jähriger muss Führerschein abgeben

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten wohl deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein erster Test ergab laut Polizei einen vorläufigen Alkoholwert von deutlich über drei Promille. Der 47-Jährige musste daher nicht nur eine Blutprobe sondern auch seinen Führerschein abgeben.