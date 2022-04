Festnahme in Nürtinger Restaurant 34-Jährige belästigt Gäste und tritt gegen Polizeibeamte

Am Dienstagabend hat die Polizei in einem Nürtinger Restaurant (Kreis Esslingen) eine Frau in Gewahrsam genommen. Sie war stark alkoholisiert, schrie umher und leistete heftigen Widerstand.