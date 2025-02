Polizeikontrolle in Filderstadt: Polizisten riechen Alkohol aus fahrendem Kleinlaster – 2,6 Promille

Polizei sucht Zeugen nach Zusammenstoß Drei Frauen und ein Baby bei Unfall am Flughafen verletzt – teilweise schwer

Bei einem Unfall am Flughafen Stuttgart bei Echterdingen (Kreis Esslingen) sind am Mittwochvormittag drei Frauen verletzt worden, eine davon schwer. Auch ein vier Monate altes Baby musste in eine Klinik gebracht werden.