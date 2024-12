Polizeikontrolle in Esslingen: Jugendlicher überholt Polizei mit frisiertem Motorroller

Verbrechen über Weihnachten Diebe kennen keine Feiertage

Einbrecher waren auch über die Weihnachtstage aktiv. Ein unbekannter Täter ist in ein Haus im Esslinger Stadtteil Zollberg eingedrungen, das Fenster eines Getränkehandels in Esslingen wurde gewaltsam aufgehebelt. Eine Sportgaststätte in Neuffen wurde ebenfalls von Langfingern heimgesucht.