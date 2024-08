Polizeikontrolle in Esslingen eskaliert: Autofahrer verletzt Beamte mit Schlägen und Tritten

Polizeikontrolle in Esslingen eskaliert

1 Eine Polizeikontrolle in Esslingen eskalierte am Donnerstagmorgen. (Symbolbild) Foto: IMAGO//Michael Bihlmayer

Weil er mehr als 50 km/h zu schnell auf der B 10 in Esslingen fährt, hält die Polizei einen 43-Jährigen am Donnerstag an. Die Kontrolle eskaliert, als eine Blutentnahme angeordnet wird.











Ein 43-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagmorgen nach einer Geschwindigkeitskontrolle in Esslingen zwei Polizeibeamte so schwer verletzt, dass diese ihren Dienst nicht mehr fortsetzten konnten. Laut Polizei muss der Mann mit einer ganzen Reihe von Anzeigen rechnen.

Nach den Angaben der Beamten passierte der 43-Jährige, der auf der B 10 in Richtung Ulm unterwegs war, gegen 1.20 Uhr auf Höhe der Sirnauer Brücke mit mehr als 130 km/h eine Laserkontrolle der Polizei – erlaubt sind an dieser Stelle lediglich 80 km/h.

Autofahrer wohl unter Drogeneinfluss

Bei der nachfolgenden Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Mann eine verbotene Blitzerwarn-App aktiv hatte. Zudem gab es laut Polizei Anhaltspunkte, die darauf hinwiesen, dass der Autofahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an.

Im Krankenhaus habe sich der 42-Jährige dann mit Schlägen und Tritten gegen die Maßnahmen der Polizei gewehrt. Er habe zudem versucht zu flüchten – allerdings erfolglos. Zwei der eingesetzten Beamten seien vom 42-Jährigen so schwer verletzt worden, dass sie noch im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten und ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnten. Der Beschuldigte sei unverletzt geblieben. Die Ermittlungen dauern an.