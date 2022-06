1 Bei Verkehrskontrollen waren gleich mehrere Personen alkoholisiert am Steuer erwischt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Uwe Anspach

Gleich mehrere Personen sind am Wochenende im Kreis Esslingen wegen ihrer Fahrweise von der Polizei kontrolliert worden. Sie alle waren alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs.















Link kopiert

Am Samstagnachmittag und in der Nacht zum Sonntag sind im Landkreis Esslingen mehrere alkoholisierte Personen im Straßenverkehr aufgefallen und von der Polizei kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Samstag kurz vor 18 Uhr ein Autofahrer gemeldet, der auf der B10 von Plochingen Richtung Esslingen in Schlangenlinien fuhr. Als die Polizei den 37-jährigen Fahrer kontrollierte, ergab ein Alkoholtest einen Wert von etwa 2,5 Promille.

Gleich zwei Verstöße stellte die Polizei nach den Angaben bei einer Kontrolle kurz vor Mitternacht in der Jesinger Straße in Kirchheim fest: Der 36-jährige Fahrer eines E-Scooters hatte nicht nur keinen gültigen Versicherungsschutz für sein Fahrzeug, sondern war auch mit über 0,5 Promille alkoholisiert.

Alkoholisierte Fahrerin mit drei Kinder unterwegs

Weil ein vorläufiger Alkoholtest einen Wert von knapp zwei Promille ergab, musste eine 39-jährige Autofahrerin in Leinfelden-Echterdingen eine Blutprobe abgeben. Gegen 00.35 Uhr am Sonntag war sie den Beamten in der Plieninger Straße aufgefallen. Nach Angaben der Polizei saßen drei Minderjährige im Alter zwischen acht und 14 Jahren in ihrem Auto. Eine Streifenwagenbesatzung brachte die Kinder nach Hause.

Lesen Sie auch Verkehrskontrollen im Kreis Esslingen Viele Verstöße und eine Verfolgungsjagd Polizeikontrollen zur Fahrtüchtigkeit machen deutlich: Fahren nach ein paar Feierabenddrinks zu viel oder unter Drogen ist keine Seltenheit.

Aufgrund augenscheinlich unsicherer Fahrweise wurde in Filderstadt gegen 01.50 Uhr in der Kurze Straße ein 19-jähriger Autofahrer kontrolliert. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von über 1,5 Promille festgestellt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt, teilte die Polizei mit.