1 Die Polizei hatte mit Hubschrauber nach dem Vermissten gesucht (Symbolbild). Foto: SDMG/SDMG / Boehmler

Seit Freitagmittag wurde ein 68-jähriger Mann vermisst, der sich aus einer Tagesklinik entfernt hatte und orientierungslos war. Bei der Suche war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Stuttgart - Mit Personenspürhund und Hubschrauber hatte die Stuttgarter Polizei bis in die Nacht zum Samstag nach einem demenzkranken, orientierungslosen Mann gesucht. Der 68-Jährige hatte sich zuvor am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr unbemerkt aus einer Tagesklinik an der Rötestraße entfernt, in welcher er tagsüber stationär untergebracht ist.

Die Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch zunächst ergebnislos. Nachdem einem Zeugen am frühen Samstagmorgen gegen 04.10 Uhr in Stuttgart-Freiberg ein orientierungsloser Mann aufgefallen war, stellten Polizeibeamte bei der Überprüfung fest, dass es sich hierbei um den Vermissten aus der Rötestraße handelte. Der Mann wurde im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert.