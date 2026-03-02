Polizeihubschrauber über Stuttgart: Großeinsatz in Obertürkheim – Polizei prüft mögliche Beziehungstat

7 In Stuttgart-Obertürkheim läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Foto: SDMG

Am Montagabend ist es zu einem größeren Polizeieinsatz in Stuttgart-Obertürkheim gekommen. Nach Angaben der Pressestelle fand der Einsatz in der Mörgelenstraße statt. Zeugen hatten gegen 18.30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemeldet. Daraufhin rückten Kräfte der Landes- und der Kriminalpolizei mit einem Großaufgebot aus.

Zeitweise war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Dieser suchte nach einem möglichen Verletzten sowie nach möglichen Tätern. Da niemand gefunden wurde, stellte der Hubschrauber die Suche schließlich ein.

Möglicherweise Beziehungstat – Vorfall als Körperverletzung eingestuft

Gegen 21.50 Uhr erschien eine leicht verletzte Person am mutmaßlichen Tatort. Nach dem bisherigen Kenntnisstand der Polizei handelt es sich dabei wohl um den Geschädigten. Der Mann habe an der Wange geblutet, so der Pressesprecher der Polizei. Wie es zu der Verletzung kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Betroffene gab allerdings an, dass die Verletzung aus einer anderen Auseinandersetzung stamme. Die Polizei überprüft diese Angaben.

Nach Einschätzung der Polizei könnte es sich bei dem Vorfall um eine Beziehungstat handeln. „Im Moment kristallisiert sich das Ganze so ein bisschen als mögliche Beziehungsgeschichte heraus“, so der Pressesprecher der Polizei. Die Tatbeteiligung des Verletzten sei bislang allerdings unklar. Die genauen Hintergründe werden geprüft. Der Vorfall wird derzeit als Körperverletzung eingestuft.

Die leicht verletzte Person, die angetroffen wurde, wurde auf ein Polizeirevier gebracht, um dort befragt zu werden. Die Ermittlungen dauern an.